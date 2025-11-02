Kasım ara tatili başlangıcı 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

KASIM ARA TATİLİNDE NELER YAPILABİLİR?

Kasım ara tatili, kısa olmasına rağmen öğrenciler için hem dinlenme hem de kişisel gelişim açısından verimli geçirilebilecek bir dönemdir. Bu süreçte:



Aile ziyaretleri yapılması,



Açık havada vakit geçirip ekran süresinin azaltılması,



Kitap okuma alışkanlığının sürdürülmesi,



Müze ve bilim merkezleri gibi eğitici gezilere katılım sağlanması uzmanlar tarafından öneriliyor.