Kasım ara tatili başlangıcı 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?
Kasım ara tatili için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan ara tatil dönemleriyle birlikte, öğrenciler, veliler ve öğretmenler 1 haftalık dinlenme fırsatı yakalıyor. Kasım ara tatiliyle birlikte yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşacak olan öğrenciler, MEB tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini merak ediyor. Peki, okullarda ilk ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimine ilişkin ayrıntıları açıkladı.
Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, Kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin ne zaman başlayacağını ve okulların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor.
İşte MEB’in açıkladığı 2025 Kasım ara tatili tarihleri, tatilin süresi ve dönüş tarihiyle ilgili tüm ayrıntılar...