Kasım ara tatili başlangıcı 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Kasım ara tatili için öğrencilerin heyecanlı bekleyişi başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından geçtiğimiz yıllarda uygulamaya konulan ara tatil dönemleriyle birlikte, öğrenciler, veliler ve öğretmenler 1 haftalık dinlenme fırsatı yakalıyor. Kasım ara tatiliyle birlikte yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşacak olan öğrenciler, MEB tarafından paylaşılan 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimini merak ediyor. Peki, okullarda ilk ara tatili ne zaman başlayacak, bitecek?

Kasım ara tatili başlangıcı 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı ara tatil takvimine ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen, Kasım ayında yapılacak ilk ara tatilin ne zaman başlayacağını ve okulların yeniden ne zaman açılacağını merak ediyor.

İşte MEB’in açıkladığı 2025 Kasım ara tatili tarihleri, tatilin süresi ve dönüş tarihiyle ilgili tüm ayrıntılar...

Kasım ara tatili başlangıcı 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

KASIM ARA TATİLİ BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından gözler yılın ilk ara tatili tarihine çevrildi. MEB tarafından duyurulan takvimle birlikte kasım ara tatili başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

Buna göre; Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler için ders zili 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden çalacak.

Bu tarihler hafta sonu ile birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Kasım ara tatili başlangıcı 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

KASIM ARA TATİLİNDE NELER YAPILABİLİR?

Kasım ara tatili, kısa olmasına rağmen öğrenciler için hem dinlenme hem de kişisel gelişim açısından verimli geçirilebilecek bir dönemdir. Bu süreçte:

Aile ziyaretleri yapılması,

Açık havada vakit geçirip ekran süresinin azaltılması,

Kitap okuma alışkanlığının sürdürülmesi,

Müze ve bilim merkezleri gibi eğitici gezilere katılım sağlanması uzmanlar tarafından öneriliyor.

Kasım ara tatili başlangıcı 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve bitecek?

YARIYIL TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 tatil takvimiyle birlikte sömestr tatili tarihleri belli oldu.

Buna göre; Yarıyıl tatili 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

