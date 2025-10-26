Kasım ara tatili (ilk ara tatil) ne zaman? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi

Okullarda kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk ara tatil tarihleri sorgulanıyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ilk dönem yoğunluğuna kısa bir mola verecekleri bu tatilin tarihlerini şimdiden araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan tatil takvimi sonrasında 2025-2026 kasım ara tatili tarihleri belli oldu. Peki, Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? İşte 2025-2026 MEB ara tatil takvimi.

Kasım ara tatili (ilk ara tatil) ne zaman? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil tarihleri, öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Kasım ayında okullarda uygulanacak olan ara tatil ile birlikte öğrenciler ve velileri kış tatili yapma fırsatı da yakalayacak. Peki, 2025-2026 kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?

Kasım ara tatili (ilk ara tatil) ne zaman? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi

2025-2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. Planlamaya göre Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.
Tatilin ardından öğrenciler için ders zili 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden çalacak.

Bu tarihler hafta sonu ile birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Kasım ara tatili (ilk ara tatil) ne zaman? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi

YARIYIL TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

