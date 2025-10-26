Kasım ara tatili (ilk ara tatil) ne zaman? 2025-2026 MEB ara tatil takvimi
Okullarda kasım ayının yaklaşmasıyla birlikte ilk ara tatil tarihleri sorgulanıyor. Öğrenciler, veliler ve öğretmenler ilk dönem yoğunluğuna kısa bir mola verecekleri bu tatilin tarihlerini şimdiden araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından paylaşılan tatil takvimi sonrasında 2025-2026 kasım ara tatili tarihleri belli oldu. Peki, Kasım ara tatili ne zaman, hangi tarihler arasında yapılacak? İşte 2025-2026 MEB ara tatil takvimi.
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil tarihleri, öğrencilerin ve velilerin gündeminde yer alıyor. Kasım ayında okullarda uygulanacak olan ara tatil ile birlikte öğrenciler ve velileri kış tatili yapma fırsatı da yakalayacak. Peki, 2025-2026 kasım ara tatili ne zaman başlayacak ve bitecek?