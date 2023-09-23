Kasım ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihleri
2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Takvime göre, yılın ilk ara tatili kasım ayı içerisinde yapılacak. Peki, kasım ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihlerini derledik.
2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Takvime göre, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayan birinci dönem 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek.