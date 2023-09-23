Kasım ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihleri

2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşıldı. Takvime göre, yılın ilk ara tatili kasım ayı içerisinde yapılacak. Peki, kasım ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihlerini derledik.

Kasım ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihleri - 1

2023-2024 eğitim öğretim yılına ait çalışma takvimi geçtiğimiz haftalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılmıştı. Takvime göre, 11 Eylül 2023 Pazartesi günü başlayan birinci dönem 19 Ocak 2024 Cuma günü sona erecek.

EĞİTİM HABERLERİ

Kasım ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihleri - 2

BİRİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHLERİ

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Kasım ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihleri - 3

YARIYIL TATİLİ TARİHLERİ

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

Kasım ara tatili ne zaman? 2023 - 2024 eğitim öğretim dönemi ara tatil tarihleri - 4

İKİNCİ DÖNEM BAŞLANGIÇ TARİHİ

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

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