Kasım ara tatili ne zaman? Ara tatilin başlamasına kaç gün kaldı? MEB tatil takvimi

Ekim ayının son günlerinde ara tatil takvimi bir kez daha gündeme geldi. Yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapacak olan öğrenciler, MEB tarafından paylaşılan takvimi inceliyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Ara tatilin başlamasına kaç gün kaldı?

Kasım ara tatili ne zaman? Ara tatilin başlamasına kaç gün kaldı? MEB tatil takvimi - 1

2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimle birlikte yıl içerisindeki ara tatil tarihleri de duyuruldu. Kasım ayında yoğun bir döneme ara verecek olan öğrenciler tarih araştırması yapıyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Ara tatilin başlamasına kaç gün kaldı?

EĞİTİM HABERLERİ

Kasım ara tatili ne zaman? Ara tatilin başlamasına kaç gün kaldı? MEB tatil takvimi - 2

KASIM AYI ARA TATİL TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili, 11-15 Kasım 2024’te yapılacak.

Kasım ara tatili ne zaman? Ara tatilin başlamasına kaç gün kaldı? MEB tatil takvimi - 3

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TAKVİMİ

İkinci dönem ara tatili 31 Mart 2025 Pazartesi başlayıp, 4 Nisan 2025 Cuma sona erecek.

Kasım ara tatili ne zaman? Ara tatilin başlamasına kaç gün kaldı? MEB tatil takvimi - 4

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.

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