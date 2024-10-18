Kasım ara tatili ne zaman? Ara tatilin başlamasına kaç gün kaldı? MEB tatil takvimi
Ekim ayının son günlerinde ara tatil takvimi bir kez daha gündeme geldi. Yılın ilk ara tatilini kasım ayında yapacak olan öğrenciler, MEB tarafından paylaşılan takvimi inceliyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Ara tatilin başlamasına kaç gün kaldı?
2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimi açıklandı. Takvimle birlikte yıl içerisindeki ara tatil tarihleri de duyuruldu. Kasım ayında yoğun bir döneme ara verecek olan öğrenciler tarih araştırması yapıyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Ara tatilin başlamasına kaç gün kaldı?