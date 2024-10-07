Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 1 haftalık tatil ne zaman?
Türkiye genelindeki 20 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı, şimdi ise ara tatil tarihi gündemde. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için yakın zaman sonra ara tatil başlayacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman?
MEB'e bağlı okullarda ilk ara tatil tarihi için geri sayım başladı. Kasım ayına az bir zaman kala pek çok öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan ara tatil takvimini merak ediyor. Yılda iki kez ara tatil yapan öğrenciler için ilk ara tatil tarihi yaklaştı. İşte, 2024 Kasım ara tatili tarihi...