Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ilk ara tatil takvimi
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce başlayan eğitimin ardından, şimdi de ara tatil tarihleri gündeme geldi. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Kasım ayında tatil ayın kaçında?
Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. Kasım ve Nisan ayında ise ara tatiller olacak. Öğrenciler de Kasım ara tatili başlangıç tarihini sorguluyor. İşte, 2023-2024 ara tatil takvimi...