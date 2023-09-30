Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ilk ara tatil takvimi

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. Kasım ve Nisan ayında ise ara tatiller olacak. Öğrenciler de Kasım ara tatili başlangıç tarihini sorguluyor. İşte, 2023-2024 ara tatil takvimi...