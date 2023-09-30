Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ilk ara tatil takvimi

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılı devam ediyor. Yaklaşık iki hafta önce başlayan eğitimin ardından, şimdi de ara tatil tarihleri gündeme geldi. Peki, ilk ara tatil ne zaman? Kasım ayında tatil ayın kaçında?

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ilk ara tatil takvimi - 1

Yeni eğitim öğretim yılı birinci dönemi, 11 Eylül 2023 Pazartesi başlayıp 19 Ocak 2024 Cuma sona erecek. Kasım ve Nisan ayında ise ara tatiller olacak. Öğrenciler de Kasım ara tatili başlangıç tarihini sorguluyor. İşte, 2023-2024 ara tatil takvimi...

EĞİTİM HABERLERİ

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ilk ara tatil takvimi - 2

OKULLARDA İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak ve 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek.

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ilk ara tatil takvimi - 3

SÖMESTR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak.

Kasım ara tatili ne zaman başlayacak? 2023-2024 MEB ilk ara tatil takvimi - 4

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek.

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma arasında yapılacak.

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