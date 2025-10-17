Kasım ara tatili ne zaman başlıyor, 9 gün mü sürecek? (MEB 2025-2026 çalışma takvimi)

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimi açıklandı. Ekim ayının sona ermesine kısa bir zaman kala öğrenciler, öğretmenler ve aileler ara tatil tarihlerine odaklandı. Eylül ayında yeni eğitim öğretim dönemi başlarken ilk ara tatille birlikte öğrenciler kısa da olsa dinlenme fırsatı yakalayacak. Tatil planlaması yapacaklar ise ara tatil tarihlerine göre hareket edecek. Peki Kasım ara tatili ne zaman, 9 gün mü sürecek? İşte, MEB tarafından ilan edilen takviminin detayları…

Kasım ara tatili için heyecanlı geri sayım başladı. Havaların soğumasıyla birlikte kış tatili hazırlığı içerisinde olanlar tatil takvimini dikkate alacak. Daha önce ara tatilin kaldırılacağı iddiaları ortaya atılırken Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin uygulanmaya devam edeceğini ifade etmişti. MEB tarafından duyurulan takvime göre öğrenciler ilk ara tatilini kasım ayında, yarıyıl tatili olarak da bilinen sömestr tatilini ise ocak ayında yapacak. Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatili iki hafta olarak uygulanacak. Ara tatiller ise hafta sonu ile birleştirildiğinde 9 gün sürecek. Peki Kasım ara tatiline kaç gün kaldı? İşte, MEB 2025-2026 eğitim yılı tatil tarihleri…

KASIM ARA TATİLİ 2025 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 7 Kasım cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte ara tatil başlayacak.

Normal şartlarda yayınlanan takvimde ara tatil tarihleri 10-14 Kasım arasında olacak. Cumartesi ve pazar günleri de tatil takvimine eklendiğinde Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek.

Öğrenciler için eğitim öğretim faaliyetleri, ara tatil dönüşü 17 Kasım Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

MEB 2025-2026 ÇALIŞMA TAKVİMİ 

Birinci ara tatil 10-14 Kasım 2025

Sömestr tatili 10-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Yaz tatili başlangıcı 19 Haziran 2026 (okulların kapanış tarihi)

MEB VE ÖSYM SINAV TAKVİMİ BEKLENİYOR

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2026 yılında İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavları organize edilecek.

ÖSYM tarafından ise üç oturumda düzenlenen üniversite sınavı, KPSS, ALES, MSÜ gibi sınavlar yapılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi henüz 2026 yılı sınav uygulama takvimini açıklamadı. Sınav tarihlerinin en geç Aralık ayına kadar duyurulması bekleniyor.

