Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi)
Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl, yılda iki kez hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapan öğrenciler, bu yılda ilk ara tatillerini kasım ayında yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?
Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde her yıl 2 kez ara tatil yapıyor. Bu yıl ise kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı yeniden öğrencilerin gündemine geldi. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?