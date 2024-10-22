Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi)

Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde her yıl 2 kez ara tatil yapıyor. Bu yıl ise kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı yeniden öğrencilerin gündemine geldi. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?