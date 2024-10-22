Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi)

Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı, öğrencilerin gündeminde yer almaya devam ediyor. Her yıl, yılda iki kez hafta sonu ile birlikte toplamda 9 gün tatil yapan öğrenciler, bu yılda ilk ara tatillerini kasım ayında yapacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 takvimi sonrasında ara tatil tarihleri belli oldu. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?

Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi) - 1

Okullarda ara tatil için geri sayım başladı. Milyonlarca öğrenci, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen tarihlerde her yıl 2 kez ara tatil yapıyor. Bu yıl ise kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağı yeniden öğrencilerin gündemine geldi. Peki, kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak?

EĞİTİM HABERLERİ

Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi) - 2

KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2024-2025 yılı iş takvimiyle birlikte ara tatil tarihleri belli oldu.

Buna göre; Okullarda ilk ara tatil, 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak.

Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi) - 3

9 GÜN TATİL YAPILACAK

8 Kasım Cuma günü kapanan okullar, 18 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacak ve öğrenciler hafta sonu ile birlikte toplamda 9 günlük tatil yapacak.

Kasım ara tatili ne zaman? Okullarda 9 günlük tatil ne zaman başlayacak? (2024-2025 MEB ara tatil takvimi) - 4

OKULLARDA TATİL TAKVİMİ

MEB 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci ara tatil: 11-15 Kasım 2024

Yarıyıl tatili: 20-31 Ocak 2025

İkinci ara tatil: 31 Mart-4 Nisan 2025

Okulların kapanışı: 20 Haziran 2025

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