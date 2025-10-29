Kasım ara tatili takvimi 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?
2025-2026 MEB kasım ara tatili takvimi için öğrencilerin tarih araştırmaları sürüyor. Her yıl 2 kere ara tatil yapma fırsatı yakalayan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili öncesinde heyecanlı bekleyişe başladı. Öğrenciler, kasım ara tatiliyle birlikte hem dinlenecek hem de eğlenme fırsatı bulacak. Peki, kasım ara tatili (ilk ara tatil) ne zaman başlayacak?
2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Her yıl kasım ve nisan aylarında ara tatil yapan öğrenciler, bu yıl MEB tarafından belirlenen ara tatil takvimini araştırıyor. Peki, okullarda ilk ara tatil (kasım ara tatili) ne zaman başlayacak?