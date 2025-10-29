Kasım ara tatili takvimi 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

2025-2026 MEB kasım ara tatili takvimi için öğrencilerin tarih araştırmaları sürüyor. Her yıl 2 kere ara tatil yapma fırsatı yakalayan öğrenciler, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili öncesinde heyecanlı bekleyişe başladı. Öğrenciler, kasım ara tatiliyle birlikte hem dinlenecek hem de eğlenme fırsatı bulacak. Peki, kasım ara tatili (ilk ara tatil) ne zaman başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Her yıl kasım ve nisan aylarında ara tatil yapan öğrenciler, bu yıl MEB tarafından belirlenen ara tatil takvimini araştırıyor. Peki, okullarda ilk ara tatil (kasım ara tatili) ne zaman başlayacak?

2025-2026 KASIM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

2025-2026 eğitim yılının ilk ara tatili Kasım ayında yapılacak. Planlamaya göre Kasım ara tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Tatilin ardından öğrenciler için ders zili 17 Kasım 2025 Pazartesi günü yeniden çalacak.

Bu tarihler hafta sonu ile birleştiğinde öğrenciler toplamda 9 günlük bir tatil yapma fırsatı yakalayacak.

YARIYIL TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yarıyıl tatili de 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 2 Şubat 2026 Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran 2026 Cuma günü eğitim öğretim dönemi tamamlanacak.

İkinci dönemin ara tatili ise 16 Mart 2026 tarihinde başlayıp 20 Mart 2026 Cuma sona erecek.

