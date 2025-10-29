Kasım ara tatili takvimi 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman başlayacak?

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili için geri sayım başladı. Her yıl kasım ve nisan aylarında ara tatil yapan öğrenciler, bu yıl MEB tarafından belirlenen ara tatil takvimini araştırıyor. Peki, okullarda ilk ara tatil (kasım ara tatili) ne zaman başlayacak?