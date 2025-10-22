Kasım ara tatili tarihi MEB 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman?

Okullar ilk ara tatilin başlangıç tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak için öğrencilere fırsat yaratan ara tatiller, hem dinlenecek hem de kış tatili yapacak öğrenciler için cazip zamanlardan biri. MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte bu yılın ilk ara tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2025-2026 kasım ara tatili ne zaman başlayacak?