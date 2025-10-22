Kasım ara tatili tarihi MEB 2025-2026: Okullarda ilk ara tatil ne zaman?
Kasım ara tatili tarihi, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatilinin yaklaşması nedeniyle milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya başladı. Her yıl 2 kez ara tatil yaparak biraz da olsa dinlenme fırsatı bulan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2025-2026 ara tatil takvimini sorguluyor. Peki, kasım ara tatili ne zaman başlıyor? İlk ara tatil hangi gün başlayacak?
Okullar ilk ara tatilin başlangıç tarihi öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Yoğun ders ve sınav temposundan bir süre uzaklaşmak için öğrencilere fırsat yaratan ara tatiller, hem dinlenecek hem de kış tatili yapacak öğrenciler için cazip zamanlardan biri. MEB tarafından yayımlanan takvimle birlikte bu yılın ilk ara tatilinin başlayacağı tarih belli oldu. Peki, 2025-2026 kasım ara tatili ne zaman başlayacak?