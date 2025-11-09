Kasım ayı öğretmen seminerlerinin tarihi belli oldu: Seminerler online mı yapılacak?
09.11.2025 08:51
İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatile giderken öğretmenler ise seminerlere katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen seminerleri takvimini paylaştı. Peki, takvime göre öğretmen seminerleri ne zaman başlayacak? Seminerler online mı yapılacak?
ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ TAKVİMİ
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmenlerin kasım ara tatilinde gerçekleştireceği mesleki çalışma haftasına ilişikin açıklamalarda bulundu. Tekin, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak mesleki çalışma haftasının çevrim içi gerçekleştirileceğini duyurdu.
YUSUF TEKİN'İN ARA TATİL AÇIKLAMALARI
Bakan Tekin, öğretmenlerin bu dönemi verimli değerlendirebilmeleri için gerekli hazırlıkların yapıldığını belirterek, "Ara tatilde öğretmen arkadaşlarımız mesleki gelişim anlamında seminer dönemi diye tanımladığımız bu haftayı eğitim öğretime hazırlık dönemi olarak değerlendiriyorlar. Biz de öğretmen arkadaşlarımızın bu süreçte eğitim öğretim süreçlerine hazırlık yapabilmeleri için gerekli tedbirleri aldık." dedi.
Öğretmenlerden gelen talepler doğrultusunda sürecin çevrim içi olarak planlandığını ifade eden Tekin, "Başladığımız günden beri öğretmen arkadaşlarımızla sürekli istişare hâlindeyiz. Bu dönemin de yüz yüze değil, çevrim içi yapılmasına yönelik talepleri vardı. Biz de değerlendirdik, Millî Eğitim Akademisi Başkanlığımız ile Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğümüz (YEĞİTEK) gerekli tedbirleri aldılar." açıklamasında bulundu.
Bakan Tekin, mesleki çalışma haftasının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden yürütüleceğini belirterek, "Öğretmen arkadaşlarımız bu seminer dönemini evlerinden veya istedikleri yerden uzaktan eğitime katılarak almış olacaklar." ifadelerini kullandı.
2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
2025-2026 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 16 Ocak 2026'da sona erecek. Yarıyıl tatili, 19 Ocak 2026 Pazartesi başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma sona erecek.
İkinci dönem, 2 Şubat Pazartesi başlayacak ve 26 Haziran Cuma gününe kadar devam edecek. İkinci dönem ara tatili ise 16 Mart 2026'da başlayıp 20 Mart 2026'da sona erecek.