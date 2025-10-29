Kasım öğretmen seminerleri online mi yapılacak? MEB 2025-2026 Kasım ayı mesleki çalışma programı
Okullarda ara tatil hazırlıkları başlarken mesleki çalışma programı belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatile giderken öğretmenler ise seminerlere katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen seminerleriyle ilgili alınan kararı açıkladı. Daha önceki yıllarda ara tatillerde öğretmenler mesleki çalışmalarına Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden katılmıştı. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı Kasım ara tatili öğretmen semineri programı belli oldu. Peki Öğretmen seminerleri online mı, ne zaman yapılacak? İşte, öğretmen seminerleri tarihi…
Ara tatil için geri sayım başlarken 1.8 milyona yakın öğretmen seminer takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen seminerleri için alınan kararı duyurdu. Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak. 7 Kasım cuma günü eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasıyla okullar ara tatile girecek. Hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre Kasım ayındaki öğretmen seminerleri çevrim içi (online) olarak düzenlenecek. Peki MEB Öğretmen seminerleri ne zaman? İşte, Bakan Tekin’in yaptığı açıklama…