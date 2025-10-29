Kasım öğretmen seminerleri online mi yapılacak? MEB 2025-2026 Kasım ayı mesleki çalışma programı

Okullarda ara tatil hazırlıkları başlarken mesleki çalışma programı belli oldu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ara tatile giderken öğretmenler ise seminerlere katılacak. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen seminerleriyle ilgili alınan kararı açıkladı. Daha önceki yıllarda ara tatillerde öğretmenler mesleki çalışmalarına Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden katılmıştı. MEB 2025-2026 eğitim öğretim yılı Kasım ara tatili öğretmen semineri programı belli oldu. Peki Öğretmen seminerleri online mı, ne zaman yapılacak? İşte, öğretmen seminerleri tarihi…

Ara tatil için geri sayım başlarken 1.8 milyona yakın öğretmen seminer takvimine odaklandı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen seminerleri için alınan kararı duyurdu. Milyonlarca öğrenci için ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihlerinde uygulanacak. 7 Kasım cuma günü eğitim faaliyetlerinin tamamlanmasıyla okullar ara tatile girecek. Hafta sonu ile birlikte Kasım ara tatili toplam 9 gün sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı kararına göre Kasım ayındaki öğretmen seminerleri çevrim içi (online) olarak düzenlenecek. Peki MEB Öğretmen seminerleri ne zaman? İşte, Bakan Tekin’in yaptığı açıklama…

KASIM ÖĞRETMEN SEMİNERLERİ ONLİNE MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 10-14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasının çevrim içi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Bakan Tekin açıklamasında “Öğretmenlerimiz, okul yöneticilerimiz ve ilgili birimlerimizle yaptığımız değerlendirmeler ve istişareler neticesinde, 10–14 Kasım 2025 tarihli mesleki çalışma haftasını çevrim içi olarak gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

MEB 2025-2026 ÇALIŞMA TAKVİMİ

MEB tarafından bu eğitim yılında uygulanacak çalışma takvimi eğitim yılı başlangıcında il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerine bildirildi. İlk ara tatil Kasım ayında uygulanırken Ocak ayında öğrenciler yarıyıl tatili yapacak. İşte, MEB çalışma takvimi;

İlk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

2026 YILI RESMİ TATİL BİLGİSİ

2026 yılında resmi tatil günlerinde okullar kapalı olduğundan hem öğrenciler hem de öğretmenler dinlenme fırsatı yakalayacak. Önümüzdeki yıl birçok resmi tatil hafta içine denk gelecek. Okulların açık olduğu döneme gelen resmi tatiller şu şekilde,

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı

19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

