Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı yapıldı. Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Tüm gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihte. Peki, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) yapıldı. 2023-Kaymakamlık sınavı, 7 il ve 9 sınav merkezindeki 47 binada 22 bin 15 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. İşte, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih...