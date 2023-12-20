Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) yapılmıştı. 2023-Kaymakamlık sınavı, 7 il ve 9 sınav merkezindeki 47 binada 22 bin 15 adayın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Peki, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 1

İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılmıştı. Tüm gözler şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihte. İşte, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih...

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Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 2

CEVAP ANAHTARLARI AÇIKLANDI

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sonlandı.

Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi - 3

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuç tarihi duyuruldu.

Adaylar, sınav sonuçlarını 28 Aralık 2023 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

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