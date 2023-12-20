Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarih verdi
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2023 İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) yapılmıştı. 2023-Kaymakamlık sınavı, 7 il ve 9 sınav merkezindeki 47 binada 22 bin 15 adayın katılımıyla gerçekleştirilmişti. Peki, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı geçtiğimiz günlerde Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açılmıştı. Tüm gözler şimdi ise sonuçların açıklanacağı tarihte. İşte, ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı tarih...