Kaymakamlık Sınavı ne zaman? 2023 Kaymakamlık Sınavı başvuruları bekleniyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılın Kaymakamlık Sınavı'nın yapılacağı tarihi duyurdu. Yerlikaya, başvuru şartlarının gelecek günlerde duyurulacağını belirterek, sınava gireceklere, "Siz şimdiden çalışmaya başlayın." tavsiyesinde bulundu. Bu gelişmenin ardından ise sınav takvimi merak konusu oldu. İşte, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı hakkında son bilgiler...