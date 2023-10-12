Kaymakamlık Sınavı ne zaman? 2023 Kaymakamlık Sınavı başvuruları bekleniyor

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın düzenleyeceği, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın oturum tarihi ve başvuru takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak?

Kaymakamlık Sınavı ne zaman? 2023 Kaymakamlık Sınavı başvuruları bekleniyor - 1

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılın Kaymakamlık Sınavı'nın yapılacağı tarihi duyurdu. Yerlikaya, başvuru şartlarının gelecek günlerde duyurulacağını belirterek, sınava gireceklere, "Siz şimdiden çalışmaya başlayın." tavsiyesinde bulundu. Bu gelişmenin ardından ise sınav takvimi merak konusu oldu. İşte, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı hakkında son bilgiler...

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Kaymakamlık Sınavı ne zaman? 2023 Kaymakamlık Sınavı başvuruları bekleniyor - 2

2023 KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kaymakamlık Sınavı'nı 3 Aralık'ta yapacaklarını ve 77 kaymakam adayı alacaklarını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kaymakam olup İçişleri Bakanlığı ailemize katılmak isteyen, geleceğin mülki idare amiri olarak vatanımıza hizmet etmeyi arzulayan kıymetli arkadaşlarım, beklediğiniz haberi paylaşıyorum, Kaymakamlık Sınavımızı 3 Aralık 2023 tarihinde yapıyoruz ve 77 kaymakam adayı alıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaymakamlık Sınavı ne zaman? 2023 Kaymakamlık Sınavı başvuruları bekleniyor - 3

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kaymakamlık Sınavı başvuru tarihleri henüz netlik kazanmadı.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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