Kaymakamlık Sınavı ne zaman? 2023 Kaymakamlık Sınavı başvuruları bekleniyor
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'nın düzenleyeceği, İçişleri Bakanlığı Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı (2023-Kaymakamlık) için geri sayım başladı. Söz konusu sınavın oturum tarihi ve başvuru takvimine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, 2023 Kaymakamlık Sınavı ne zaman yapılacak?
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yılın Kaymakamlık Sınavı'nın yapılacağı tarihi duyurdu. Yerlikaya, başvuru şartlarının gelecek günlerde duyurulacağını belirterek, sınava gireceklere, "Siz şimdiden çalışmaya başlayın." tavsiyesinde bulundu. Bu gelişmenin ardından ise sınav takvimi merak konusu oldu. İşte, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı hakkında son bilgiler...