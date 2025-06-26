KILAVUZ YAYIMLANDI | KPSS lisans osym.gov.tr başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, memur olabilme hayaliyle KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına katılım sağlayacak adayların gündeminde yer alıyor. Lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS başvuru kılavuzunun ardından erişime açıldı. Adaylar, başvurularını yayımlanan kılavuz doğrultusunda osym.gov.tr adresi üzerinden yapacak. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS lisans başvuru ekranı.

KILAVUZ YAYIMLANDI | KPSS lisans osym.gov.tr başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? - 1

2025 KPSS lisans başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları için başvurular bugün osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar başvurularını 10 Temmuz tarihine kadar tamamlayacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte ise gözler başvuruların nasıl yapılacağı ve ücrete çevrildi. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

EĞİTİM HABERLERİ

KILAVUZ YAYIMLANDI | KPSS lisans osym.gov.tr başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? - 2

2025 KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2025 KPSS başvuru ve sınav takvimiyle birlikte lisans başvuruları için tarih belli oldu.

Buna göre; KPSS lisans başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihlerinde osym.gov.tr üzerinden alınmaya başladı. 

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KPSS geç başvuruları 23-24 Temmuz'da alınacak.

KILAVUZ YAYIMLANDI | KPSS lisans osym.gov.tr başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? - 3

KPSS LİSANS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2025 KPSS lisans başvuru kılavuzu ÖSYM üzerinden adayların erişimine açılacak. Kılavuzun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS BAŞVURU KILAVUZU

KILAVUZ YAYIMLANDI | KPSS lisans osym.gov.tr başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? - 4

2025 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 KPSS başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru ücretinin ne kadar olduğu adaylar tarafından sorgulanmaya başladı.

Bu yılın KPSS başvuru ücreti, Genel Yetenek-Genel Kültür için 570, Alan Bilgisi sınavı için 350 TL olarak açıklandı.

KILAVUZ YAYIMLANDI | KPSS lisans osym.gov.tr başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? - 5

2025 KPSS SINAV TAKVİMİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı 7 Eylül'de düzenlenecek.

KPSS Alan Bilgisi 1. gün sınavı 13 Eylül'de, 2. gün sınavı ise 14 Eylül'de düzenlenecek.

Sınav yerleri ise sınavdan 10 gün önce ÖSYM tarafından duyurulacak.

KILAVUZ YAYIMLANDI | KPSS lisans osym.gov.tr başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? - 6

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖN LİSANS SINAVLARI NE ZAMAN?

KPSS'nin ortaöğretim ve ön lisans mezunları için düzenlediği oturumlar iki yılda bir gerçekleşiyor. Son olarak 2024 yılında yapılan ortaöğretim ve ön lisans KPSS, 2026 yılında uygulanacak.

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