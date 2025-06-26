KILAVUZ YAYIMLANDI | KPSS lisans osym.gov.tr başvuru ekranı 2025: KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, memur olabilme hayaliyle KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavlarına katılım sağlayacak adayların gündeminde yer alıyor. Lisans mezunu adayların katılım sağlayacağı KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan KPSS başvuru kılavuzunun ardından erişime açıldı. Adaylar, başvurularını yayımlanan kılavuz doğrultusunda osym.gov.tr adresi üzerinden yapacak. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte KPSS lisans başvuru ekranı.
2025 KPSS lisans başvuruları, ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başladı. Lisans düzeyindeki adayların katılım sağlayacağı KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sınavları için başvurular bugün osym.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek. Adaylar başvurularını 10 Temmuz tarihine kadar tamamlayacak. Başvuruların başlamasıyla birlikte ise gözler başvuruların nasıl yapılacağı ve ücrete çevrildi. Peki, 2025 KPSS lisans başvuruları nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?