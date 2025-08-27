Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Eğitim öğretim yardımı tutarı ve ödeme tarihi

Eğitim öğretim desteği olarak başvuruları alınan kırtasiye yardımı için başvuru ekranı gündemde. Özellikle dar gelirli ailelere mensup öğrencilerin başvuruları dikkate alınıyor. Her sene eğitim öğretim desteğinin tutarı ise değişiyor. Öğretim yılı başında öğrenciler tarafından tahsil edilebiliyor. İşte, 2025-2026 kırtasiye yardımı detayları...

Yeni eğitim ve öğretim yılı heyanı başlarken veliler ise kırtasiye yardımı için başvuru ekranına yoğunlaştı. Farklı kademelerdeki öğrencilere sağlanan kırtasiye desteği için başvurlar e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Yılda bir defaya mahsus olarak öğrencilere ödenen eğitim öğretim yardımı için başvuru şartları ve destek tutarı öne çıkıyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Eğitim öğretim yardımı için başvurular e-devlet üzerinden kabul ediliyor. Eğitim yılının başlamasından hemen önce hesaplara geçen kırtasiye yardımına başvurular 1 Eylül'den önce alınıyor. Başvurular ise e-Devlet üzerinden SGK'nın ''Eğitim Öğretim Yardımı Talebi'' sayfasından yapılıyor.

Kırtasiye yardımı ödemeleri her sene 1 Eylül'den 31 Aralık tarihine kadar sürüyor.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU EKRANI

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Destekten faydalanacakların şu kriterlere sahip olması gerekiyor:

Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlileri,

2330 sayılı Kanun (iç güvenlik ve asayiş) ile 3713 sayılı Kanun (terörle mücadele) kapsamında aylık ödenen erbaş ve erler,

2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucuları ve siviller,

Vazife veya harp malulü olup sınıf ya da görev değiştirerek çalışmaya devam edenler,

Vazife malullüğü aylıkları kesilen ancak göreve girenler,

Terör eylemlerinin engellenmesi veya etkilerinin azaltılması sürecinde yaralanarak malul olanlar,

Yukarıda belirtilen nedenlerle hayatını kaybedenlerin öğrenimine devam eden çocukları.

Eğitim öğretim yardımı ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamasına göre; ilkokul için 1250, lise için 1875 ve yükseköğrenim için ise 2500 gösterge rakamlarnın memur maaşı katsayısı ile çarpılması ardından çıkan tutar yılda bir defa olmak üzere öğrencilere ödenir.

