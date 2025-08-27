Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Eğitim öğretim yardımı tutarı ve ödeme tarihi

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURU KOŞULLARI

Destekten faydalanacakların şu kriterlere sahip olması gerekiyor:



Vazife veya harp malullüğü aylığı alan kamu görevlileri,



2330 sayılı Kanun (iç güvenlik ve asayiş) ile 3713 sayılı Kanun (terörle mücadele) kapsamında aylık ödenen erbaş ve erler,



2330 sayılı Kanun uyarınca aylık bağlanan güvenlik korucuları ve siviller,



Vazife veya harp malulü olup sınıf ya da görev değiştirerek çalışmaya devam edenler,



Vazife malullüğü aylıkları kesilen ancak göreve girenler,



Terör eylemlerinin engellenmesi veya etkilerinin azaltılması sürecinde yaralanarak malul olanlar,



Yukarıda belirtilen nedenlerle hayatını kaybedenlerin öğrenimine devam eden çocukları.