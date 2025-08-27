Kırtasiye yardımı başvuru ekranı: Eğitim öğretim yardımı tutarı ve ödeme tarihi
Eğitim öğretim desteği olarak başvuruları alınan kırtasiye yardımı için başvuru ekranı gündemde. Özellikle dar gelirli ailelere mensup öğrencilerin başvuruları dikkate alınıyor. Her sene eğitim öğretim desteğinin tutarı ise değişiyor. Öğretim yılı başında öğrenciler tarafından tahsil edilebiliyor. İşte, 2025-2026 kırtasiye yardımı detayları...
Yeni eğitim ve öğretim yılı heyanı başlarken veliler ise kırtasiye yardımı için başvuru ekranına yoğunlaştı. Farklı kademelerdeki öğrencilere sağlanan kırtasiye desteği için başvurlar e-Devlet üzerinden kabul ediliyor. Yılda bir defaya mahsus olarak öğrencilere ödenen eğitim öğretim yardımı için başvuru şartları ve destek tutarı öne çıkıyor.