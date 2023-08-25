Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? İşte öğrencilere kırtasiye yardımının ayrıntıları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kırtasiye yardımı bu yıl da gündemde. Öğrenciler ve velilerin, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye telaşı sürüyor. Defter, kalem ve kağıt gibi ürünleri temin etmek isteyen aileler, kırtasiye yardımı başvurusunu araştırıyor. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman?

Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? İşte öğrencilere kırtasiye yardımının ayrıntıları - 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından alınan başvurulara dair ayrıntılar da öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. İşte, 2023 kırtasiye yardımında son bilgiler...

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Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? İşte öğrencilere kırtasiye yardımının ayrıntıları - 2

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Eğitim ve öğretim yardımı ödemeleri, müracaat olmaksızın MEB ve YÖK kayıtlarından öğrencilik durumları kontrol edilerek ödeniyor.

Her yıl Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir kereye mahsus olarak verilen kırtasiye yardımı başvurusunun bu yılki etabı için henüz açıklama gelmedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? İşte öğrencilere kırtasiye yardımının ayrıntıları - 3

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül-31 Aralık tarihleri arasında ödenir.

Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.

Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? İşte öğrencilere kırtasiye yardımının ayrıntıları - 4

KIRTASİYE YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.

Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.

Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? İşte öğrencilere kırtasiye yardımının ayrıntıları - 5

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

- Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı

- Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi

- Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK’dan alınan belge

- Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği

- Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi

- Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi

- Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi

- Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi

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