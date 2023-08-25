Kırtasiye yardımı başvuru şartları neler? Kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman? İşte öğrencilere kırtasiye yardımının ayrıntıları
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen kırtasiye yardımı bu yıl da gündemde. Öğrenciler ve velilerin, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye telaşı sürüyor. Defter, kalem ve kağıt gibi ürünleri temin etmek isteyen aileler, kırtasiye yardımı başvurusunu araştırıyor. Peki, kırtasiye yardımı başvurusu ne zaman?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından alınan başvurulara dair ayrıntılar da öğrenciler ve aileleri tarafından merak ediliyor. İşte, 2023 kırtasiye yardımında son bilgiler...