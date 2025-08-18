Kırtasiye yardımı başvuruları 2025 | Okullar açılmadan öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak
Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacak. Kamuoyunda “Kırtasiye Yardımı” olarak da bilinen ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan eğitim desteği için geri sayım başladı. Kırtasiye yardımıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ihtiyaçları karşılanıyor. Başvuru işlemleri e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Aileler, başvuru formunu doldurarak kırtasiye yardımından yararlanabiliyor.
Kırtasiye yardımı başvuruları internet üzerinden yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından alınan kırtasiye yardımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Kırtasiye yardımıyla birlikte aileler çocuklarının eğitim süresince kullandığı defter, kalem, silgi, boya seti, çanta vb. birçok eşyayı temin edebiliyor. Kırtasiye desteği başvuruları yılda bir defa gerçekleştirilebiliyor.