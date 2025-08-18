Kırtasiye yardımı başvuruları 2025 | Okullar açılmadan öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak

OKULLAR 8 EYLÜL’DE AÇILACAK

İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen çalışma takvimine göre okullarda yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.



Yeni takvim ile birlikte öğrencilerin 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapacağı ara tatil ve yarıyıl (sömestr) tatili takvimi de belli oldu.



lk ara tatil: 10-14 Kasım 2025



Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026



İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026



Okulların kapanışı 19 Haziran 2026