Kırtasiye yardımı başvuruları 2025 | Okullar açılmadan öğrencilerin ihtiyaçları karşılanacak

Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı 8 Eylül’de başlayacak. Kamuoyunda “Kırtasiye Yardımı” olarak da bilinen ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan eğitim desteği için geri sayım başladı. Kırtasiye yardımıyla birlikte ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ihtiyaçları karşılanıyor. Başvuru işlemleri e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Aileler, başvuru formunu doldurarak kırtasiye yardımından yararlanabiliyor.

Kırtasiye yardımı başvuruları internet üzerinden yapılabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı tarafından alınan kırtasiye yardımı başvuruları yoğun ilgi görüyor. Kırtasiye yardımıyla birlikte aileler çocuklarının eğitim süresince kullandığı defter, kalem, silgi, boya seti, çanta vb. birçok eşyayı temin edebiliyor. Kırtasiye desteği başvuruları yılda bir defa gerçekleştirilebiliyor. 

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU 2025

Kırtasiye desteği ödemeleri, yılda bir defalık başvuruda belirtilen banka hesabına ya da PTT'ye 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yatırılır.

Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu ekranından gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayabiliyor.

Yetkililer, desteğin özellikle eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan ailelere önemli bir katkı sağlayacağını belirtiyor. Başvuru şartları ve yardımın miktarı ise SGK’nın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden duyuruluyor.

OKULLAR 8 EYLÜL’DE AÇILACAK

İl ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine gönderilen çalışma takvimine göre okullarda yeni eğitim öğretim yılı 8 Eylül Pazartesi günü başlayacak.

Yeni takvim ile birlikte öğrencilerin 2025-2026 eğitim öğretim yılında yapacağı ara tatil ve yarıyıl (sömestr) tatili takvimi de belli oldu.

lk ara tatil: 10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili (sömestr) 19-30 Ocak 2026

İkinci ara tatil 16-20 Mart 2026

Okulların kapanışı 19 Haziran 2026

