Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim sürecinde kullandıkları araç ve gereçlerin temin edilmesine yönelik maddi yardım, kamuoyunda bilinen adıyla “kırtasiye desteği”, başvurulara açıldı. Eğitim yardımı kapsamında sağlanan bu destek, öğrencilerin derslerde ihtiyaç duyduğu defter, kalem, çanta gibi temel kırtasiye malzemelerinin karşılanmasını amaçlıyor.
Kırtasiye yardımı olarak bilinen eğitim öğretim yardımı, geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. Kırtasiye desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim-öğretim sürecinde kullanacağı araç-gereçlein (defter, kalem, çanta, silgi, boya seti vb.) temin edilmesi amacıyla verilen maddi yardımdır.