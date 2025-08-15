Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim sürecinde kullandıkları araç ve gereçlerin temin edilmesine yönelik maddi yardım, kamuoyunda bilinen adıyla “kırtasiye desteği”, başvurulara açıldı. Eğitim yardımı kapsamında sağlanan bu destek, öğrencilerin derslerde ihtiyaç duyduğu defter, kalem, çanta gibi temel kırtasiye malzemelerinin karşılanmasını amaçlıyor.

Kırtasiye yardımı olarak bilinen eğitim öğretim yardımı, geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. Kırtasiye desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim-öğretim sürecinde kullanacağı araç-gereçlein (defter, kalem, çanta, silgi, boya seti vb.) temin edilmesi amacıyla verilen maddi yardımdır.

Bu destek, ailelerin okul masraflarını hafifletmek ve öğrencilerin eğitimden geri kalmamasını sağlamak için sağlanır.

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu ekranından gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayabiliyor.


Yetkililer, desteğin özellikle eğitim masraflarını karşılamakta zorlanan ailelere önemli bir katkı sağlayacağını belirtiyor. Başvuru şartları ve yardımın miktarı ise SGK’nın resmi internet sitesi ve e-Devlet üzerinden duyuruluyor.

KIRTASİYE YARDIMI NE ZAMAN YATAR?

Kırtasiye desteği ödemeleri, yılda bir defalık başvuruda belirtilen banka hesabına ya da PTT'ye 1 Eylül–31 Aralık tarihleri arasında yatırılır.

