Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Kırtasiye yardımı olarak bilinen eğitim öğretim yardımı, geçtiğimiz günlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatıldı. Kırtasiye desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının eğitim-öğretim sürecinde kullanacağı araç-gereçlein (defter, kalem, çanta, silgi, boya seti vb.) temin edilmesi amacıyla verilen maddi yardımdır.



