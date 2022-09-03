Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımları ne zaman ödenecek? (e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı)

Haberler - ntv.com.tr 03.09.2022 - 11:52
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen bin 300 liralık kırtasiye yardımı başvuru sürmeye devam ediyor. Öğrenciler ve velilerin, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye telaşı sürüyor. Defter, kalem ve kağıt gibi ürünlere gelen üst üste zamların ardından alışveriş yapmakta zorlanan aileler, kırtasiye yardımı başvurusunda bulunuyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kırtasiye yardımı başvurusu e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet'te bulunan SGK'nın Eğitim Öğretim Yardımı Talebi ekranından başvurularınızı kolayca gerçekleştirebilirsiniz.
Kırtasiye yardımı başvurusunda bulunan aileler, ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Kırtasiye yardımı, yılda bir defa olmak üzere 1 Eylül - 21 Aralık tarihleri arasında ödenir.
Başvuranların kırtasiye yardımı başvurusu için şartları yerine getirilmesi durumunda ödeme PTT veya başvuru sırasında verilen banka hesap numaraları üzerinden hesaba yatırılıyor.
Hane halkı kişi başı aylık ortalama net geliri asgari ücretin 1/3'ü altında olanlar dar gelirli olarak kabul edilmektedir. Dar gelirli ve ekonomik zorluk yaşayan aileler ve maddi durumu kötü olan aileler Sosyal Yardımlaşma kaydı oluşturduktan sonra bu ödemeleri alabiliyor.
Ayrıca Afet ve felaket gibi olaylara maruz kalan kişilerin çocukları da bu yardımları alabilirler. Koruyucu ailelere giden çocukları içinde ödenen bu SED yardımı sadece T.C. vatandaşı olan kişilerin alabilecekleri bir yardım türüdür.
- Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı
- Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı
- Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi
- Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK’dan alınan belge
- Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği
- Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi
- Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi
- Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi
- Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi