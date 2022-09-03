Kırtasiye yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kırtasiye yardımları ne zaman ödenecek? (e-Devlet kırtasiye yardımı başvuru ekranı)

KIRTASİYE YARDIMI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Çocuğa ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı



- Öğrenci velisine ait T.C. Kimlik veya Nüfus Cüzdanı



- Çocuğun halen daha öğrenci olduğunu gösteren okuldan alınacak öğrenci belgesi



- Veli için gelir belgesi ya da işsiz olduğuna dair SGK’dan alınan belge



- Ailenin ikametgah adresi ve aile bireylerine ait nüfus kayıt örneği



- Aile eğer kirada ise kira sözleşmesi



- Evin mülkiyeti aileden birininse tapu fotokopisi



- Öğrenci velisi için İŞKUR kayıt belgesi



- Muhtarlıktan alınan fakirlik belgesi