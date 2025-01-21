KOMEK 2025 kayıt dönemi başladı: Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır? KOMEK kayıt tarihleri

ONLİNE KOMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

KOMEK 2025 yeni dönem kayıtları, 21 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla başladı. Konya merkez ve ilçelerde 84 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 3 Şubat tarihine kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden yapılabilecek.





