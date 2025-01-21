KOMEK 2025 kayıt dönemi başladı: Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır? KOMEK kayıt tarihleri

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları 21 Ocak itibariyle başladı. Katılımcılar, Konya genelindeki 84 KOMEK ve ASEM hizmet binasında gerçekleşecek eğitimlerin yanı sıra, uzaktan eğitim platformu KUZEM üzerinden de birçok branşta ders alabilecek. Peki, Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır?

KOMEK 2025 kayıt dönemi başladı: Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır? KOMEK kayıt tarihleri - 1

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), sanat, zanaat, yabancı dil, bilişim teknolojileri ve mesleki gelişim alanlarında da geniş bir yelpazede kurslar sunuyor.

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KOMEK 2025 kayıt dönemi başladı: Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır? KOMEK kayıt tarihleri - 2

ONLİNE KOMEK KAYDI NASIL YAPILIR?

KOMEK 2025 yeni dönem kayıtları, 21 Ocak 2025 Salı günü itibarıyla başladı. Konya merkez ve ilçelerde 84 kurs merkezinde faaliyetlerini sürdüren KOMEK ve ASEM’de yeni dönem kayıtları 3 Şubat tarihine kadar “konya.bel.tr” ve “komek.org.tr” adreslerinden yapılabilecek.


KOMEK 2025 kayıt dönemi başladı: Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır? KOMEK kayıt tarihleri - 3

Başvuru sırasında, tercih edilen kurs merkezi ve eğitim programı seçilerek ilgili bilgiler doldurulmalıdır.

KOMEK 2025 kayıt dönemi başladı: Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır? KOMEK kayıt tarihleri - 4

BAŞKAN ALTAY'DAN KAYIT AÇIKLAMASI

KOMEK’in Konya genelindeki kurslarının yeni dönem kayıtlarının 21 Ocak Salı günü başlayacağını belirten Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya genelinde 84 KOMEK ve ASEM hizmet binamız, 35 spor merkezimiz ve 25 yüzme havuzuyla kursiyerlerimizin ihtiyaçlarına uygun eğitimler sunmaya devam ediyoruz. KOMEK’e katılmak isteyen hemşehrilerimizi internet üzerinden kayıt yaptırmaya davet ediyorum." dedi.

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