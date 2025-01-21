KOMEK 2025 kayıt dönemi başladı: Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır? KOMEK kayıt tarihleri
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK) ve Aile Sanat ve Eğitim Merkezleri’nde (ASEM) yeni dönem kayıtları 21 Ocak itibariyle başladı. Katılımcılar, Konya genelindeki 84 KOMEK ve ASEM hizmet binasında gerçekleşecek eğitimlerin yanı sıra, uzaktan eğitim platformu KUZEM üzerinden de birçok branşta ders alabilecek. Peki, Konya KOMEK online kayıt başvuru nasıl yapılır?
Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (KOMEK), sanat, zanaat, yabancı dil, bilişim teknolojileri ve mesleki gelişim alanlarında da geniş bir yelpazede kurslar sunuyor.