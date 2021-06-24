Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı

Anadolu Ajansı 24.06.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 10:15
Salgın sürecinin zor geçtiğini, öğrencilerinin motivasyonunu yüksek tutmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını anlatan Bingöl, "Çok sıcak havada hem çocuklarla okuduğumuz masalları canlandırarak hem de suyla serinleyebileceğimiz bir etkinlik yapmaya karar verdik" dedi.
Bingöl, "Öğrencilerimiz bahçede masal kahramanları canlandırmak için gerekli pozisyonları aldıktan sonra suyla onları ıslattık. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı" diye konuştu.
Öğretmen, bu sayede salgın sonrası öğrencilerin motiavsyonunu sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Öğrencilerden Melek Aris ve Hiranur Sevim de öğretmenleri ile yaptıkları etkinliğin keyifli geçtiğini dile getirdi.