Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı

Salgın sürecinin zor geçtiğini, öğrencilerinin motivasyonunu yüksek tutmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını anlatan Bingöl, "Çok sıcak havada hem çocuklarla okuduğumuz masalları canlandırarak hem de suyla serinleyebileceğimiz bir etkinlik yapmaya karar verdik" dedi.