Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı

Batman'da bir köy öğretmeninin, öğrencilerini ıslatıp yerde silüetlerini çıkartarak oynadığı oyun sosyal medyada ilgi çekti. Bu su oyunu sayesinde öğrenciler hem serinliyor hem de keyifli vakit geçiriyor.

Anadolu Ajansı 24.06.2021 - 10:13 | Son Güncelleme : 24.06.2021 - 10:15

Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 1
Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görevli öğretmen Recep Bingöl'ün, öğrencileri masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatması sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 2
Salgın nedeniyle eğitim sürecinin belirli dönemlerinde okullarından uzak kalan öğrenciler, sosyal etkinliklerin yapıldığı bugünlerde arkadaşlarıyla bir arada vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 3
Beşiri ilçesine bağlı Değirmenüstü Köyü İlkokulunda görev yapan öğretmen Recep Bingöl de farklı bir etkinlikle okulun son günlerinde öğrencilerinin güzel vakti geçirmesini sağladı.
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 4
Sıcak havadan etkilenen öğrencilerini masal kahramanlarının silüetlerinin çıkacağı şekilde ıslatan Bingöl, "su oyunu"na ilişkin anları kameraya kaydetti. Sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler ilgi gören Bingöl, ilçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan köyde 11 yıldır görev yaptığını belirtti.
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 5

Salgın sürecinin zor geçtiğini, öğrencilerinin motivasyonunu yüksek tutmak için bir dizi etkinlik yaptıklarını anlatan Bingöl, "Çok sıcak havada hem çocuklarla okuduğumuz masalları canlandırarak hem de suyla serinleyebileceğimiz bir etkinlik yapmaya karar verdik" dedi.

Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 6

Bingöl, "Öğrencilerimiz bahçede masal kahramanları canlandırmak için gerekli pozisyonları aldıktan sonra suyla onları ıslattık. Ortaya çok güzel görüntüler çıktı" diye konuştu.

Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 7

Öğretmen, bu sayede salgın sonrası öğrencilerin motiavsyonunu sağlamayı amaçladıklarını söyledi. 

Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 8

Öğrencilerden Melek Aris ve Hiranur Sevim de öğretmenleri ile yaptıkları etkinliğin keyifli geçtiğini dile getirdi.

Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 9
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 10
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 11
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 12
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 13
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 14
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 15
Köy okulundaki oyuna beğeni yağdı - 16

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