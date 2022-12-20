KPSS-2022/2 tercih kılavuzu: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçlarıyla birlikte, KPSS tercih işlemleri gündeme geldi. ÖSYM tarafından KPSS tercih işlemlerinin ne zaman yapılacağı belli oldu.



Buna göre; KPSS tercih kılavuzu 21 Aralık'ta yayınlanacak. Tercih dönemi 28 Aralık tarihine kadar sürecek.