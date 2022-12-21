KPSS-2022/2 tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri nasıl yapılır? (ÖSYM KPSS tercih ekranı)

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.



Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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