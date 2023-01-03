KPSS-2022/2 tercih sonuçları açıklandı: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları sorgulama

KPSS tercih sonuçları açıklandı. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercihleri yapan adaylar için ÖSYM tercih sonuçlarını duyurdu. 28 Aralık'ta sona eren tercihlerin ardından ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfası üzerinden, tercih sonuçları görüntülenebilecek.
21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 3 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
KPSS TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.