KPSS 2022/2 tercih sonuçları: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/2 tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından 21 Aralık'ta başlayan KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih işlemleri 28 Aralık'ta son bulacak. Kamuda çalışmak için boş kadro ve kontenjanlara göre tercihlerini yapan adaylar, tercih sonuçları için tarih araştırmalarına başladı. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?