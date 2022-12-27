KPSS 2022/2 tercih sonuçları: KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2022/2 tercih sonuçları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. ÖSYM tarafından 21 Aralık'ta başlayan KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tercih işlemleri 28 Aralık'ta son bulacak. Kamuda çalışmak için boş kadro ve kontenjanlara göre tercihlerini yapan adaylar, tercih sonuçları için tarih araştırmalarına başladı. Peki, KPSS 2022/2 tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
ÖSYM tarafından 18 Eylül'de gerçekleştirilen KPSS lisans sınavı, 3 Kasım'da açıklanan KPSS ön lisans sonuçları ve 24 Kasım'da açıklanan KPSS ortaöğretim sonuçları sonrasında, KPSS tercih işlemleri başladı. 21 Aralık tarihinde başlayan tercihler 28 Aralık'ta son bulacak.
Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresinde yayımlanan KPSS-2022/2 tercih kılavuzu ekranı üzerinden tercihlerini gerçekleştirebilecek.
KPSS tercih işlemleri, yayımlanacak olan tercih kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır.
Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
KPSS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklardır.
Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacaktır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet sayfasından öğrenebileceklerdir.
Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir.