KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonucu sorgulama)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/1 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. 6-13 Temmuz tarihinde tamamlanan KPSS tercihlerinin sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
2023 KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 6-13 Temmuz tarihleri arasında KPSS 2023/1 tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?