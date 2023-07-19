KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonucu sorgulama)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2023/1 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak. 6-13 Temmuz tarihinde tamamlanan KPSS tercihlerinin sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonucu sorgulama) - 1

2023 KPSS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 6-13 Temmuz tarihleri arasında KPSS 2023/1 tercih işlemlerini tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonucu sorgulama) - 2

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilmişti. Bu nedenle 13 Temmuz'da biten KPSS tercihlerin ardından, sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonucu sorgulama) - 3

ÖSYM tarafından yapılan duyurunun ardından adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonucu sorgulama) - 4

YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

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