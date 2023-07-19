KPSS 2023/1 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? (2023 ÖSYM KPSS tercih sonucu sorgulama)

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı.

Geçtiğimiz yıl tercihler 28 Aralık'ta sona ermiş, sonuçlar 3 Ocak'ta ilan edilmişti. Bu nedenle 13 Temmuz'da biten KPSS tercihlerin ardından, sonuçların bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.