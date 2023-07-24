KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'den gelecek sonuç haberinde
KPSS 2023/1 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için başlayan KPSS tercihleri yakın zaman önce sona ermişti. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/1 tercih sonuçları için yeni haftada beklentiler arttı. KPSS puanlarının değerlendirileceği tercih işlemlerinde, adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek. Gözler şimdi ÖSYM.gov.tr ekranından yayınlanacak olan KPSS tercih sonuçlarında. İşte, KPSS tercih sonuçlarına dair bilgiler...