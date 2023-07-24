KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'den gelecek sonuç haberinde

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Öte yandan sonuçlara dair tarih bilgisi ise resmi kaynaklardan paylaşılmadı.



KPSS tercih sonuçlarının yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor.



Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.