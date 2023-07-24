KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'den gelecek sonuç haberinde

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri için başlayan KPSS tercihleri yakın zaman önce sona ermişti. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'den gelecek sonuç haberinde - 1

KPSS 2023/1 tercih sonuçları için yeni haftada beklentiler arttı. KPSS puanlarının değerlendirileceği tercih işlemlerinde, adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirilecek. Gözler şimdi ÖSYM.gov.tr ekranından yayınlanacak olan KPSS tercih sonuçlarında. İşte, KPSS tercih sonuçlarına dair bilgiler...

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KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'den gelecek sonuç haberinde - 2

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Öte yandan sonuçlara dair tarih bilgisi ise resmi kaynaklardan paylaşılmadı.

KPSS tercih sonuçlarının yakın zaman içinde açıklanması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'den gelecek sonuç haberinde - 3

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

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