KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'de
KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. PSS-2023/1 tercihleri için başvuru süreci sona ermişti. Tercihlerini yapan on binlerce aday, kamuda istihdam edilmek için sonuçlara odaklandı. Tüm gözler şimdi ÖSYM'den gelecek açıklamalarda. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları bu haftanın önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. 6-13 Temmuz tarihleri arasında online olarak yapılan KPSS 2023/1 tercihlerinin ardından şimdi de sonuçlar gündemde. Tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM'nin değerlendirme işlemi sonrasında yerleştirme işlemlerine odaklandı. İşte, KPSS 2023/1 tercih sonuçlarına dair son bilgiler...