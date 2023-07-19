KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'de

KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları adayların gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. PSS-2023/1 tercihleri için başvuru süreci sona ermişti. Tercihlerini yapan on binlerce aday, kamuda istihdam edilmek için sonuçlara odaklandı. Tüm gözler şimdi ÖSYM'den gelecek açıklamalarda. Peki, KPSS 2023/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'de - 1

KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları bu haftanın önemli gündem maddeleri arasında bulunuyor. 6-13 Temmuz tarihleri arasında online olarak yapılan KPSS 2023/1 tercihlerinin ardından şimdi de sonuçlar gündemde. Tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM'nin değerlendirme işlemi sonrasında yerleştirme işlemlerine odaklandı. İşte, KPSS 2023/1 tercih sonuçlarına dair son bilgiler...

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KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'de - 2

KPSS 2023/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2023/1 tercih sonuçları ÖSYM tarafından ilan edilecek. Öte yandan sonuçlara dair tarih bilgisi ise resmi kaynaklardan paylaşılmadı.

KPSS tercih sonuçlarının yakın zaman içinde erişime açılması bekleniyor.

Bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

KPSS 2023/1 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? Tüm gözler ÖSYM'de - 3

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılacak.

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