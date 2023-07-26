KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman? 2023/2 merkezi atama ne zaman yapılacak?

KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6-13 Temmuz 2023'te tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise bu yılın ikinci merkezi ataması bekleniyor. İşte, KPSS 2023/2 tercihlerinde son durum...