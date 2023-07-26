KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman? 2023/2 merkezi atama ne zaman yapılacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Tüm gözler şimdi KPSS 2023/2 tercih işlemlerinde. Peki, KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman? 2023/2 merkezi atama ne zaman yapılacak?

KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman? 2023/2 merkezi atama ne zaman yapılacak? - 1

KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 6-13 Temmuz 2023'te tercihleri alınan KPSS-2023/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı. Şimdi ise bu yılın ikinci merkezi ataması bekleniyor. İşte, KPSS 2023/2 tercihlerinde son durum...

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KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman? 2023/2 merkezi atama ne zaman yapılacak? - 2

2023/2 MERKEZİ ATAMASI NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2023/2 tercih ve atama takvimi henüz belli olmadı.

ÖSYM'nin 2023 KPSS Lisans oturumlarına dair sonuçları açıklamasının ardından, söz konusu atamalara ilişkin bilgilerin netleşmesi bekleniyor.

Bu kapsamdaki gelişmelere haberlerimizde yer vereceğiz.

KPSS 2023/2 tercihleri ne zaman? 2023/2 merkezi atama ne zaman yapılacak? - 3

2023 KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans sonuç tarihi ÖSYM takvimiyle belli oldu.

Buna göre Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçları 25 Ağustos'ta ilan edilecek.

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