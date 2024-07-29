KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı)
KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri 18 Temmuz'da tamamlanmıştı. KPSS 2024/1 tercih sonuçlarını, adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. İşte KPSS 2024/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı.
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11-18 Temmuz tarihlerinde tamamlanan KPSS tercihlerinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İşte KPSS 2024/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı.