KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı)

KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bazı kamu ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri 18 Temmuz'da tamamlanmıştı. KPSS 2024/1 tercih sonuçlarını, adaylar sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. İşte KPSS 2024/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı) - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/1 tercih sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 11-18 Temmuz tarihlerinde tamamlanan KPSS tercihlerinin ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrilmişti. İşte KPSS 2024/1 tercih sonuçları sorgulama ekranı.

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KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı) - 2

KPSS 2024/1 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

11-18 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/1 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS 2024/1 tercih sonuçları açıklandı (2024 ÖSYM KPSS yerleştirme sonucu sorgulama ekranı) - 3

KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 29 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

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