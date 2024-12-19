KPSS-2024/2 tercih başvurusu başladı: Merkezi atamalar nasıl yapılacak? (KPSS-2024/2 tercih kılavuzu)
KPSS merkezi atama takvimi geçtiğimiz haftalarda ilan edilmişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)-2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih başvuruları başladı. KPSS-2024/2 tercih kılavuzu doğrultusunda bazı kurumlardaki kadro ve pozisyonlara 2. yerleştirme yapılacak. KPSS 2024/2 tercih kılavuzu ve sürecin ayrıntıları haberimizde...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini almaya başladı.