KPSS 2024/2 tercih sonuçları: KPSS merkez atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 26 Aralık'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?