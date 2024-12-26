KPSS 2024/2 tercih sonuçları: KPSS merkez atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih başvuruları için bugün son gün. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/2 tercih sonuçları: KPSS merkez atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 26 Aralık'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2024/2 tercih sonuçları: KPSS merkez atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KPSS 2024/2 TERCİHLERİ BUGÜN SONA ERİYOR

KPSS-2024/2 tercihleri, tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden vatandaşlık numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılabilecek.

19 Aralık'ta başlayan tercih işlemleri 26 Aralık'ta saat 23.59'da sona erecek.

KPSS 2024/2 tercih sonuçları: KPSS merkez atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KPSS 2024/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

26 Aralık'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından, sonuçların ocak ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.

KPSS 2024/2 tercih sonuçları: KPSS merkez atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

KPSS 2024/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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