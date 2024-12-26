KPSS 2024/2 tercih sonuçları: KPSS merkez atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih başvuruları için bugün son gün. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden tercihlerini tamamlayan adaylar tarafından sorgulanıyor. 26 Aralık'ta sona erecek olan tercih işlemlerinin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, KPSS 2024/2 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?