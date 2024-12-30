KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS merkezi atama tercih sonuçları ekranı)
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili bekleyiş sürüyor. 26 Aralık'ta sona eren KPSS merkezi atama tercih işlemlerinin ardından gözler KPSS 2024/2 tercih sonuçlarına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2024/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanmak tercihlerini tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasına çevirdi. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Peki, KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?