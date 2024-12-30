KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS merkezi atama tercih sonuçları ekranı)

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağıyla ilgili bekleyiş sürüyor. 26 Aralık'ta sona eren KPSS merkezi atama tercih işlemlerinin ardından gözler KPSS 2024/2 tercih sonuçlarına çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2024/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına tercih işlemleri için geri sayım başladı. Peki, KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS merkezi atama tercih sonuçları ekranı) - 1

KPSS 2024/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanmak tercihlerini tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasına çevirdi. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Peki, KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS merkezi atama tercih sonuçları ekranı) - 2

KPSS 2024/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS 2024/2 tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı.

26 Aralık'ta sona eren tercih işlemlerinin ardından, sonuçların ocak ayı itibarıyla açıklanması bekleniyor.

KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS merkezi atama tercih sonuçları ekranı) - 3

KPSS 2024/2 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, açıklandığı tarihten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS merkezi atama tercih sonuçları ekranı) - 4

KADRO VE POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar.

KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS merkezi atama tercih sonuçları ekranı) - 5

Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildikleri kurum veya kuruluşa teslim etmeyen adayların atamaları yapılmayacak.

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