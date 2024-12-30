KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? (ÖSYM KPSS merkezi atama tercih sonuçları ekranı)

KPSS 2024/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına atanmak tercihlerini tamamlayan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin sonuç sorgulama sayfasına çevirdi. ÖSYM tarafından yerleştirilen adaylar, başka bir sınav veya mülakat yapılmaksızın, yerleştirme yapılan kadro ve pozisyonlara kamu kurum ve kuruluşlarınca doğrudan atanacaklar. Peki, KPSS 2024/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?