KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu ekranı)
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı için tercih süreci başladı. KPSS-2024/6 tercih kılavuzuyla başvuru tarihleri ve sürecin ayrıntıları paylaşıldı. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Tercihler için son gün ne zaman?
ÖSYM, internet sitesinden KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandığını duyurdu. KPSS 2024/6 ile Milli Eğitim Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı yapılacak.