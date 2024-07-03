KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu ekranı)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde istihdam edilecek sözleşmeli personel alımı için tercih süreci başladı. KPSS-2024/6 tercih kılavuzuyla başvuru tarihleri ve sürecin ayrıntıları paylaşıldı. Peki, MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu nasıl yapılır? Tercihler için son gün ne zaman?

KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu ekranı) - 1

ÖSYM, internet sitesinden KPSS 2024/6 tercih kılavuzu yayımlandığını duyurdu. KPSS 2024/6 ile Milli Eğitim Bakanlığı'na sözleşmeli personel alımı yapılacak.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu ekranı) - 2

Tercih işlemleri, KPSS-2024/6 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu ekranı) - 3

Adaylar tercihlerini, 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecek.

KPSS-2024/6 tercih kılavuzu yayımlandı (MEB sözleşmeli personel alımı tercih başvurusu ekranı) - 4

ÖSYM TERCİH DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2024/6 Tercih Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri, 3 Temmuz 2024 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 9 Temmuz 2024 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2024/6 Tercih kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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