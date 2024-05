KPSS 2024 başvuruları başladı: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? (2024 ÖSYM AİS başvuru ekranı)

2024 KPSS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2024 KPSS başvurularının başlamasıyla birlikte, başvuru ücretinin ne kadar olduğu adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yılın KPSS başvuru ücreti her bir oturum için 350,00 TL olarak belirlendi.

Geçtiğimiz yılın başvuru ücretleri şu şekildeydi;



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 150,00 TL