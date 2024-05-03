KPSS 2024 başvuruları başladı: KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? (2024 ÖSYM AİS başvuru ekranı)
Kamu Personel Seçme Sınavı (2024-KPSS) lisans sınavı başvuruları başladı. 14 Temmuz'da yapılacak olan KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri) sınavı öncesinde başlayan KPSS başvuruları, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişime açıldı. Peki, 2024 KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?
2024 KPSS lisans sınavı başvuruları için bekleyiş sona erdi ve on binlerce kişinin beklediği başvurular başladı. ÖSYM tarafından yapılan duyuru sonrasında başlayan 2024 KPSS lisans sınavı başvurularıyla birlikte, kamuda çalışmak isteyen vatandaşlar sınav başvurularını yapmaya başladı. Peki, KPSS lisans başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM AİS KPSS başvuru ekranı.