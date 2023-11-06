KPSS 2024 oturumlarının tarihleri açıklandı: KPSS Lisan, Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları ne zaman?
KPSS 2024 oturumlarının takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Takvimle birlikte KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri de belli oldu. Peki, KPSS Lisan, Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Takvimde, yıl içerisinde gerçekleştirilecek KPSS oturumlarının tarihine yer verildi.