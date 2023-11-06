KPSS 2024 oturumlarının tarihleri açıklandı: KPSS Lisan, Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları ne zaman?

KPSS 2024 oturumlarının takvimi ÖSYM tarafından açıklandı. Takvimle birlikte KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri de belli oldu. Peki, KPSS Lisan, Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları ne zaman yapılacak?

KPSS 2024 oturumlarının tarihleri açıklandı: KPSS Lisan, Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları ne zaman? - 1

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2024 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Takvimde, yıl içerisinde gerçekleştirilecek KPSS oturumlarının tarihine yer verildi.

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KPSS 2024 oturumlarının tarihleri açıklandı: KPSS Lisan, Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları ne zaman? - 2

KPSS LİSANS TARİHLERİ

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.

Bu sınavlara ilişkin başvurular ise 3 Mayıs ile 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

KPSS 2024 oturumlarının tarihleri açıklandı: KPSS Lisan, Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları ne zaman? - 3

KPSS ÖN LİSANS VE ORTAÖĞRETİM SINAV TARİHİ

KPSS Ön Lisans 1 Eylül, KPSS Ortaöğretim 15 Eylül'de, KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 22 Eylül'de yapılacak.

KPSS Ön Lisans sınavına başvurular 13 Haziran - 2 Temmuz tarihleri arasında alınacak. 

KPSS 2024 oturumlarının tarihleri açıklandı: KPSS Lisan, Ön Lisans ve KPSS Ortaöğretim sınavları ne zaman? - 4

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular ise 18 Temmuz ile 30 Temmuz 2024 tarihleri arasında alınacak.

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