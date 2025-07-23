KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM KPSS tercih sonuçları tarihi

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 17 Temmuz'da sona eren KPSS merkezi atama tercihlerinin ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak merkezi atama tercih sonuçları duyurusuna çevrildi. KPSS merkezi ataması, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği kadrolara puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılmasını kapsıyor. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM KPSS tercih sonuçları tarihi - 1

2025-KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip edilen KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci 17 Temmuz'da sona ermişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyurunun ardından tercih sonuçları sorgulanabilecek. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM KPSS tercih sonuçları tarihi - 2

KPSS/1 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme işlemleri, tercih sürecinin sona erdiği 17 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başladı. Değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından, tercih sonuçlarının Temmuz ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.

KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM KPSS tercih sonuçları tarihi - 3

KPSS 2025/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS tercih sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte adaylara, hangi kuruma yerleştirildikleri ve yerleştirme puan bilgileri de duyurulacak.

Adayların, sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirildikleri kurumun istediği belgeleri ve işe başlama sürecini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

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