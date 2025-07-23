KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 ÖSYM KPSS tercih sonuçları tarihi
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. 17 Temmuz'da sona eren KPSS merkezi atama tercihlerinin ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak merkezi atama tercih sonuçları duyurusuna çevrildi. KPSS merkezi ataması, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği kadrolara puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılmasını kapsıyor. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025-KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip edilen KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci 17 Temmuz'da sona ermişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak duyurunun ardından tercih sonuçları sorgulanabilecek. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?