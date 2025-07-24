KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları sorgulama ekranı: Kamuda lisans, ön lisans ve ortaöğretim yerleştirme sonuçları açıklandı

2025-KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip edilen KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci 17 Temmuz'da sona ermişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyurunun ardından tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır?