KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları sorgulama ekranı: Kamuda lisans, ön lisans ve ortaöğretim yerleştirme sonuçları açıklandı
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve yerleştirme sonuçları açıklandı. 17 Temmuz'da sona eren KPSS merkezi atama tercihlerinin ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak merkezi atama tercih sonuçları duyurusuna çevrilmişti. KPSS merkezi ataması, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği kadrolara puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılmasını kapsıyor. 2 yıl geçerli olan lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanlarına göre tercih yapan adayların kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.
2025-KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip edilen KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci 17 Temmuz'da sona ermişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyurunun ardından tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır?