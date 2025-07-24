KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları sorgulama ekranı: Kamuda lisans, ön lisans ve ortaöğretim yerleştirme sonuçları açıklandı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/1 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve yerleştirme sonuçları açıklandı. 17 Temmuz'da sona eren KPSS merkezi atama tercihlerinin ardından gözler ÖSYM tarafından yapılacak merkezi atama tercih sonuçları duyurusuna çevrilmişti. KPSS merkezi ataması, kamu kurum ve kuruluşlarının belirlediği kadrolara puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılmasını kapsıyor. 2 yıl geçerli olan lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanlarına göre tercih yapan adayların kadro ve pozisyonlara yerleştirme işlemleri tamamlandı. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır? İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı.

KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları sorgulama ekranı: Kamuda lisans, ön lisans ve ortaöğretim yerleştirme sonuçları açıklandı - 1

2025-KPSS/1 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı. Kamuda memur olmak isteyen adaylar tarafından yakından takip edilen KPSS 2025 merkezi atama tercih süreci 17 Temmuz'da sona ermişti. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan duyurunun ardından tercih sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. Peki, KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları nasıl sorgulanır?

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları sorgulama ekranı: Kamuda lisans, ön lisans ve ortaöğretim yerleştirme sonuçları açıklandı - 2

KPSS/1 MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2025/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS MERKEZİ ATAMA TERCİH SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları sorgulama ekranı: Kamuda lisans, ön lisans ve ortaöğretim yerleştirme sonuçları açıklandı - 3

KPSS 2025/1 TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

KPSS tercih sonuçları, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile öğrenilebilecek. Yerleştirme sonuçlarıyla birlikte adaylara, hangi kuruma yerleştirildikleri ve yerleştirme puan bilgileri de duyuruldu.

Adayların, sonuçların açıklanmasının ardından yerleştirildikleri kurumun istediği belgeleri ve işe başlama sürecini dikkatle takip etmeleri gerekiyor.

KPSS 2025/1 merkezi atama tercih sonuçları sorgulama ekranı: Kamuda lisans, ön lisans ve ortaöğretim yerleştirme sonuçları açıklandı - 4

YERLEŞEN ADAY VE BOŞ KONTENJAN SAYISI

KPSS 2025/1 merkezi atama sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayımlandı.

Lisans, ön lisans ve ortaöğretim puanına göre tercih yapan toplam 292 bin 377 adayın 2 bin 655'i ilgili programlara yerleşirken, lisans kadrosunda 18 kişilik boş kontenjan kaldı.

DAHA FAZLA GÖSTER