KPSS 2025/1 tercih başvuruları başladı (KPSS 2025/1 tercih kılavuzu)

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.



Adaylar tercihlerini, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30’da başlayacak ve 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.



Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.



Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.