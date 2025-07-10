KPSS 2025/1 tercih başvuruları başladı (KPSS 2025/1 tercih kılavuzu)
KPSS 2025/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvuru işlemleri 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerini şekillendirecek. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri kurum adı, istihdam şekli, kadro ünvanı, il, ilçe ve kontenjanları yer aldı. KPSS tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Başvuru özel ve genel şartları sağlamadığı tespit edilen adayların tercihleri geçerli olmayacak. Peki KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM KPSS 2025/1 tercih kılavuzu ve sürecin ayrıntıları
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin “2025 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi”, yılın başında ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Takvime göre, 2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercih süreci 10 Temmuz 2025 itibarıyla başladı.
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