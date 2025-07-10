KPSS 2025/1 tercih başvuruları başladı (KPSS 2025/1 tercih kılavuzu)

KPSS 2025/1 tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı. Başvuru işlemleri 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu adaylar kılavuzda yer alan bilgilere göre tercihlerini şekillendirecek. Kılavuzda adayların tercih edebilecekleri kurum adı, istihdam şekli, kadro ünvanı, il, ilçe ve kontenjanları yer aldı. KPSS tercih işlemleri ÖSYM AİS üzerinden belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek. Başvuru özel ve genel şartları sağlamadığı tespit edilen adayların tercihleri geçerli olmayacak. Peki KPSS 2025/1 tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, ÖSYM KPSS 2025/1 tercih kılavuzu ve sürecin ayrıntıları

KPSS 2025/1 tercih başvuruları başladı (KPSS 2025/1 tercih kılavuzu) - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre yapılan merkezi yerleştirmelere ilişkin “2025 Yılı KPSS Merkezi Yerleştirme Takvimi”, yılın başında ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Takvime göre, 2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercih süreci 10 Temmuz 2025 itibarıyla başladı.

KPSS TERCİH EKRANI

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS 2025/1 tercih başvuruları başladı (KPSS 2025/1 tercih kılavuzu) - 2

Adaylar, belirlenen tarihlerde tercihlerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapabilecek. KPSS tercih sürecinin 10 Temmuz Perşembe günü mesai bitimine kadar başlaması bekleniyor. 2025 KPSS‑1 yerleştirme döneminde tercihler 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

KPSS 2025/1 tercih başvuruları başladı (KPSS 2025/1 tercih kılavuzu) - 3

KPSS TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2024/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

KPSS 2025/1 tercih başvuruları başladı (KPSS 2025/1 tercih kılavuzu) - 4

ÖSYM DUYURUSU

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada; "Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu’na aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Adaylar tercihlerini, 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapabilecektir. Tercih işlemleri 10 Temmuz 2025 tarihinde saat 15.30’da başlayacak ve 17 Temmuz 2025 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2025/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

KPSS 2025/1 tercih başvuruları başladı (KPSS 2025/1 tercih kılavuzu) - 5

2.DÖNEM TERCİH TAKVİMİ

2025-2 yerleştirme döneminde ise kamu kurumları kadro taleplerini 29 Eylül-17 Kasım 2025 tarihleri arasında iletecek, adaylar tercihlerini ise 18-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yapacaktır.

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