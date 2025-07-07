KPSS 2025/1 tercih haftasına girildi: KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
ÖSYM'nin 2025 takvimine göre, KPSS 2025/1 tercih haftasına girildi. Yayımlanan takvim doğrultusunda KPSS tercihleri temmuz ayında tamamlanmış olacak. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte tercih işlemleri başlayacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, milyonlarca adayın merakla beklediği merkezi yerleştirme takvimi netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercihleri 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.