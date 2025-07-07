KPSS 2025/1 tercih haftasına girildi: KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

ÖSYM'nin 2025 takvimine göre, KPSS 2025/1 tercih haftasına girildi. Yayımlanan takvim doğrultusunda KPSS tercihleri temmuz ayında tamamlanmış olacak. Kılavuzun yayınlanmasıyla birlikte tercih işlemleri başlayacak. Peki, KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak?

KPSS 2025/1 tercih haftasına girildi: KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? - 1

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarının açıklanmasının ardından, milyonlarca adayın merakla beklediği merkezi yerleştirme takvimi netleşti. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre, 2025 KPSS-1 merkezi yerleştirme tercihleri 10–17 Temmuz 2025 tarihleri arasında alınacak.

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KPSS 2025/1 tercih haftasına girildi: KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? - 2

İKİNCİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Yılın ikinci yerleştirme dönemi olan KPSS-2025/2 için ise süreç sonbaharda başlayacak. Kamu kurumları, 29 Eylül–17 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM’ye kadro taleplerini iletecek. Adayların tercih işlemleri ise 18–25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS 2025/1 tercih haftasına girildi: KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? - 3

TERCİHLER NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden yapılacak. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih ekranına ulaşabilecek.

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KPSS 2025/1 tercih haftasına girildi: KPSS tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? - 4

ÖSYM tarafından yayımlanacak olan Tercih Kılavuzu, kamu kurumlarına ait açık kadro ve pozisyon bilgilerini içerecek. Adaylar, bu kılavuzu dikkatle inceleyerek, mezuniyet durumlarına ve puan türlerine uygun tercihlerde bulunabilecek.

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