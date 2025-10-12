KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM KPSS atama takviminde

KPSS P3 ALIM YAPAN KURUMLAR

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriyet alımları için baz alınır.



P3 ile alım yapan kurumlar:



Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı

SPK Uzman Yardımcısı

Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı

KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar

Adalet Bakanlığı, Adliyeler

Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)

Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı

Gümrük Muhafaza Memurluğu

Gümrük Muayene Memurluğu

Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı

Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü

Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü

T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

Orman Genel Müdürlüğü

Gençlik Spor Genel Müdürlüğü

Makine Kimya Endüstrisi

TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)

Gümrük Müsteşarlığı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı