KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM KPSS atama takviminde

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 merkezi atama tercihlerinin yapılacağı tarih, KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte memur adayları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu sonrasında kamu kurumlarına ait açık kadro ve pozisyon bilgileri belli olacak ve KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri için süreç başlayacak. Yılın ikinci merkezi atama süreci için takvim ise belli oldu. Peki, KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak?

KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM KPSS atama takviminde - 1

2025 KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adayların P1, P2 ve P3 puanları belli oldu. ÖSYM tarafından lisans düzeyinde gerçekleştirilen sınavda P1-P2-P3 türlerinde, Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından elde edilen puanlara göre adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda ise KPSS 2025/2 atama tercihleri için tarihler belli oldu. Peki, KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak?

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM KPSS atama takviminde - 2

KPSS 2025/2 MERKEZİ ATAMA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Yılın ikinci yerleştirme dönemi olan KPSS-2025/2 için süreç kışın başlayacak. Kamu kurumları, 29 Eylül–17 Kasım 2025 tarihleri arasında ÖSYM’ye kadro taleplerini iletecek. Adayların KPSS 2025/2 atama tercih işlemleri ise 18–25 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM KPSS atama takviminde - 3

KPSS P1 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılıyor.

P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:

Müfettiş Yardımcısı
Uzman Yardımcısı
Denetmen Yardımcısı
Bakanlık mühendislik kadroları
Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı
Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı
Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı
Sermaye Piyasası Kurulu

KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM KPSS atama takviminde - 4

KPSS P2 İLE ALIM YAPAN KURUMLAR

KPSS'nin P2 puan türü; Genel Yetenek yüzde 60, Genel Kültür yüzde 40 oranında hesaplanır. Bu puan türü yalnızca lisans mezunlarını ilgilendirir.

P2 ile alım yapan kurumlar:

Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı AB Uzman Yardımcısı
Kalkınma Bankası Uzman Yardımcısı
İdari Hakimlik
Müfettiş Yardımcısı

KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM KPSS atama takviminde - 5

KPSS P3 ALIM YAPAN KURUMLAR

P3 puan türü, KPSS'nin en çok kullanılan alanıdır. Genel Yetenek yüzde 50, Genel Kültür de yüzde 50 olarak hesaplanır. Lisans mezunları için geçerlidir. Kamu kurumlarının genel memuriyet alımları için baz alınır.

P3 ile alım yapan kurumlar:

Sermaye Piyasası Kurulu Bilişim Personeli alımı
SPK Uzman Yardımcısı
Vakıfbank Müfettiş Yardımcısı
KPSS P3 puan türü ile ilgili alım yapan kurumlar
Adalet Bakanlığı, Adliyeler
Emniyet Genel Müdürlüğü (POMEM)
Emniyet Genel Müdürlüğü Komiser Yardımcılığı
Gümrük Muhafaza Memurluğu
Gümrük Muayene Memurluğu
Gümrük Memurluğu Taşra ve Merkez Teşkilatı
Gümrük Bakanlığı Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü
Gümrük Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
T.C. Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Orman Genel Müdürlüğü
Gençlik Spor Genel Müdürlüğü
Makine Kimya Endüstrisi
TSK (Sözleşmeli subay, astsubay, uzman çavuş)
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Gümrük Müsteşarlığı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Üniversiteler Tarafından Yapılan Personel alımı

DAHA FAZLA GÖSTER