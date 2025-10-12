KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak? Gözler ÖSYM KPSS atama takviminde
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 merkezi atama tercihlerinin yapılacağı tarih, KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte memur adayları tarafından sorgulanıyor. ÖSYM tarafından yayımlanacak olan tercih kılavuzu sonrasında kamu kurumlarına ait açık kadro ve pozisyon bilgileri belli olacak ve KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri için süreç başlayacak. Yılın ikinci merkezi atama süreci için takvim ise belli oldu. Peki, KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak?
2025 KPSS lisans sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından sınava giren adayların P1, P2 ve P3 puanları belli oldu. ÖSYM tarafından lisans düzeyinde gerçekleştirilen sınavda P1-P2-P3 türlerinde, Genel Yetenek ve Genel Kültür alanlarından elde edilen puanlara göre adaylar tercih işlemlerini gerçekleştirecek. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda ise KPSS 2025/2 atama tercihleri için tarihler belli oldu. Peki, KPSS 2025/2 merkezi atama tercihleri ne zaman yapılacak?