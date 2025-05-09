KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
KPSS-2025/4 kapsamında Sağlık Bakanlığı’na yapılacak personel alımı için tercih süreci 8 Mayıs itibarıyla sona erdi. Tercih sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi. ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ve kılavuzla birlikte Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi belli olacak.