KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS-2025/4 kapsamında Sağlık Bakanlığı’na yapılacak personel alımı için tercih süreci 8 Mayıs itibarıyla sona erdi. Tercih sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan adaylar, sonuç duyurusuna odaklandı. Peki, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - 1

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih süreci ardından gözler sonuç takvimine çevrildi.  ÖSYM tarafından yayımlanacak duyuru ve kılavuzla birlikte Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi belli olacak.

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KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - 2

8 MAYIS'TA SONA ERMİŞTİ

2 Mayıs 2025 tarihinde saat 16.00’da başlayan tercih işlemleri, 8 Mayıs 2025 tarihinde saat 23.59'da sona ermişti.

KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - 3

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı. Geçen yıl başvurular 21-28 Şubat tarihlerinde yapılmış, sonuçlar 4 Mart'ta ilan edilmişti.

KPSS-2025/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? - 4

KPSS 2025/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sürecin aynı ilerlemesi durumunda KPSS-2025/4: Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 12-13 Mayıs'ta açıklanması bekleniyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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