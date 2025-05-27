KPSS 2025 başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 başvuru süreci için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanmıştı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?
Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 başvuru tarihlerine çevrildi. "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, KPSS başvuruları haziran ayının son günlerinde başlayacak ve temmuz ayında da bir süre devam edecek.