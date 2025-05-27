KPSS 2025 başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.



KPSS, farklı eğitim düzeylerine ve kamu kadrolarına göre birkaç kategoriye ayrılır:



1. KPSS Lisans (KPSS A ve B Grubu)



Kimler başvurabilir?



En az 4 yıllık lisans (üniversite) mezunu olanlar.



Mezun durumda olmayan ama sınav yılı itibarıyla mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencileri (başvuru yapabilir).



Not: KPSS A grubu kadrolar (müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi) sadece lisans mezunlarına yöneliktir. KPSS B grubu ise daha genel memuriyetler içindir.



2. KPSS Ön Lisans



Kimler başvurabilir?



2 yıllık ön lisans mezunları.



Sınav yılı itibarıyla mezun olabilecek durumda olan ön lisans öğrencileri de başvurabilir.



3. KPSS Ortaöğretim



Kimler başvurabilir?



Lise mezunları veya sınav yılı içinde mezun olacak olan lise son sınıf öğrencileri.



4. Öğretmenlik İçin KPSS (ÖABT Dahil)



Kimler başvurabilir?



Eğitim fakültesi mezunları ya da pedagojik formasyon eğitimi almış lisans mezunları.



MEB'e bağlı okullarda öğretmenlik yapabilmek için bu KPSS’ye girilmesi gerekir.