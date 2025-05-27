KPSS 2025 başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 başvuru süreci için geri sayım devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) "2025 Yılı Sınav Takvimi", "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanmıştı. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlayacak?

KPSS 2025 başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? - 1

Haziran ayının yaklaşmasıyla birlikte gözler Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025 başvuru tarihlerine çevrildi.  "ÖSYM 2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, KPSS başvuruları haziran ayının son günlerinde başlayacak ve temmuz ayında da bir süre devam edecek.

EĞİTİM HABERLERİ

KPSS 2025 başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? - 2

KPSS 2025 BAŞVURU TARİHLERİ

ÖSYM'nin açıkladığı "2025 Yılı Sınav Takvimi"ne göre, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) başvuruları, 26 Haziran-10 Temmuz 2025 tarihleri arasında yapılacak.

KPSS A Grubu Genel Yetenek-Genel Kültür oturumları 7 Eylül'de, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 13 Eylül'de, 2. gün oturumları ise 14 Eylül'de düzenlenecek. KPSS kapsamında uygulanan eğitim bilimleri oturumu ise bu yıl yapılmayacak.

KPSS sonuçları, 10 Ekim'de duyurulacak. Takvime, "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

KPSS 2025 başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? - 3

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

KPSS 2025 başvuru tarihleri: KPSS başvuruları ne zaman başlayacak? - 4

KPSS'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

KPSS, farklı eğitim düzeylerine ve kamu kadrolarına göre birkaç kategoriye ayrılır:

1. KPSS Lisans (KPSS A ve B Grubu)

Kimler başvurabilir?

En az 4 yıllık lisans (üniversite) mezunu olanlar.

Mezun durumda olmayan ama sınav yılı itibarıyla mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencileri (başvuru yapabilir).

Not: KPSS A grubu kadrolar (müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi) sadece lisans mezunlarına yöneliktir. KPSS B grubu ise daha genel memuriyetler içindir.

2. KPSS Ön Lisans

Kimler başvurabilir?

2 yıllık ön lisans mezunları.

Sınav yılı itibarıyla mezun olabilecek durumda olan ön lisans öğrencileri de başvurabilir.

3. KPSS Ortaöğretim

Kimler başvurabilir?

Lise mezunları veya sınav yılı içinde mezun olacak olan lise son sınıf öğrencileri.

4. Öğretmenlik İçin KPSS (ÖABT Dahil)

Kimler başvurabilir?

Eğitim fakültesi mezunları ya da pedagojik formasyon eğitimi almış lisans mezunları.

MEB'e bağlı okullarda öğretmenlik yapabilmek için bu KPSS’ye girilmesi gerekir.

DAHA FAZLA GÖSTER