KPSS 2025 oturumlarının ayrıntıları belli oldu: KPSS lisans oturumu saat ve süre bilgileri

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumuna ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle KPSS 2025 kılavuzunda yer alan bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Adayların sınav gününü ve saatini kaçırmamak için kılavuzu incelemesi gerekiyor.

2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarının ayrıntıları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, sınavların yapılacağı günlerde adayların gireceği oturumların saat ve süre bilgileri açıklandı.

Genel Yetenek – Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumlarının başlangıç saatleri ile sınav süreleri netlik kazanırken, adayların sınav günü mağduriyet yaşamamaları için sınav merkezlerinde en geç belirtilen saatlerde hazır bulunmaları gerektiği hatırlatıldı.

KPSS SINAV TARİHLERİ, SINAV SAATLERİ, SINAV SÜRELERİ

Genel Yetenek-Genel Kültür: 7 Eylül 2025, Saat: 10.15, 130 dakika (Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.)

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 13 Eylül 2025, Saat: 10.15

KPSS SINAV YERLERİ YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 7 Eylül'de uygulanacak 2025-KPSS A Grubu Sınavı'nın Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri binalara/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 13 Eylül 2025, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 14 Eylül 2025, Saat: 10.15

