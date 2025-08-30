KPSS 2025 oturumlarının ayrıntıları belli oldu: KPSS lisans oturumu saat ve süre bilgileri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025-KPSS A Grubu'nun "Genel Yetenek-Genel Kültür" oturumuna ilişkin ayrıntıları paylaşmıştı. Sınava kısa bir süre kalması nedeniyle KPSS 2025 kılavuzunda yer alan bilgiler bir kez daha gündeme geldi. Adayların sınav gününü ve saatini kaçırmamak için kılavuzu incelemesi gerekiyor.
2025 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) oturumlarının ayrıntıları belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan takvime göre, sınavların yapılacağı günlerde adayların gireceği oturumların saat ve süre bilgileri açıklandı.