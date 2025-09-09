KPSS 2025 sonuçları için tarih belli oldu: ÖSYM takvimine göre Genel Kültür Genel Yetenek sonuç tarihi
KPSS 2025 sonuçları için geri sayım sona eriyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarına katılan adayların sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 sonuçları için beklenen tarih açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayımladığı sınav takvimine göre, binlerce adayın katılım gösterdiği Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarının sonuçları için takvim kesinleşti.