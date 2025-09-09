KPSS 2025 sonuçları için tarih belli oldu: ÖSYM takvimine göre Genel Kültür Genel Yetenek sonuç tarihi

KPSS 2025 sonuçları için geri sayım sona eriyor. ÖSYM’nin yayımladığı sınav takvimine göre, Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarına katılan adayların sonuçları açıklanacağı tarih belli oldu. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek.

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2025 sonuçları için beklenen tarih açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yayımladığı sınav takvimine göre, binlerce adayın katılım gösterdiği Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarının sonuçları için takvim kesinleşti.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle ÖSYM bünyesindeki sınavların tarihi duyuruldu. Takvime göe,re, 2025 KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavının sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde ilan edilecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

ÖSYM’nin sınav takviminde yer alan bilgilere göre KPSS 2025 Genel Kültür ve Genel Yetenek oturumlarının sonuçları, belirlenen tarihte erişime açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi (sonuc.osym.gov.tr) üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

KPSS'DEN SONRAKİ SÜREÇ

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puan türlerine göre tercih dönemini bekleyecek. KPSS puanları; öğretmenlik, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde yapılan sınavlar ile alan bilgisi oturumlarında da belirleyici rol oynayacak. Yerleştirme takvimi ise ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilecek.

