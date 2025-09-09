KPSS 2025 sonuçları için tarih belli oldu: ÖSYM takvimine göre Genel Kültür Genel Yetenek sonuç tarihi

KPSS'DEN SONRAKİ SÜREÇ

Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar, puan türlerine göre tercih dönemini bekleyecek. KPSS puanları; öğretmenlik, lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeyinde yapılan sınavlar ile alan bilgisi oturumlarında da belirleyici rol oynayacak. Yerleştirme takvimi ise ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilecek.