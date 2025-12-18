KPSS 2025/2 merkezi atama tercih kılavuzu yayımlandı: KPSS merkezi atama tercihleri nasıl yapılır? P1-P2 ve P3 puanı ile alım yapan kurumlar

KPSS A Grubu P1 puan türünde, Genel Yetenek alanının yüzde 70, Genel Kültür alanının da yüzde 30'u dikkate alınarak puan hesaplanıyor. Bu puan türü bazı mühendislik bölümleri ile İİBF (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi) mezunlarını yakından ilgilendiriyor. Bu alan daha çok uzmanlık ve denetim kadrolarında kullanılıyor.

P1 ile alım yapan kurumlar şöyle:

Müfettiş Yardımcısı

Uzman Yardımcısı

Denetmen Yardımcısı

Bakanlık mühendislik kadroları

Borsa İstanbul Uzman Yardımcısı

Merkez Bankası Uzman ve Denetçi Yardımcısı

Rekabet Kurumu Uzman Yardımcısı

Sermaye Piyasası Kurulu