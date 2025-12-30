KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında
30.12.2025 12:07
NTV - Haber Merkezi
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 18-25 Aralık tarihlerinde kamuda bulunan boş pozisyonlar için tercihlerini tamamlayan adaylar, gözlerini tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, 2025/2 KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz hafta sona eren KPSS 2025/2 tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Kamu personeli olabilmek için yaptıkları tercihlerin sonuçlarını merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi henüz duyurulmadı.
KPSS tercih sonuçları genellikle tercih sürecinin sona ermesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının da 5-9 Ocak tarihlerinde açıklanması bekleniyor.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Adaylar, tercih sonuçlarına açıklandığı tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.