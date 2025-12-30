KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından geçtiğimiz hafta sona eren KPSS 2025/2 tercih işlemlerinin ardından gözler sonuç ekranına çevrildi. Kamu personeli olabilmek için yaptıkları tercihlerin sonuçlarını merak eden adaylar, ÖSYM'den gelecek sonuç duyurusunu bekliyor. Peki, KPSS 2025/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?