KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
06.01.2026 09:03
NTV - Haber Merkezi
Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) 2025/2 tercih sonuçları için geri sayım başladı. Kamuda boş bulunan pozisyonlar için tercih işlemlerini 18-25 Aralık tarihlerinde tamamlayan adaylar, gözlerini Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak sonuç duyurusuna çevirdi. KPSS 2025/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan KPSS 2025/2 tercih işlemlerinin ardından, tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Kamuda P1, P2 ve P3 puanına göre göre tercihlerini yapan adaylar, boş bulunan pozisyonlara yerleşmeyi umut ediyor. İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçları için beklenen tarih.
KPSS 2025/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından KPSS 2025/2 tercih sonuçları tarihi henüz duyurulmadı.
KPSS tercih sonuçları genellikle tercih sürecinin sona ermesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanıyor. KPSS 2025/2 tercih sonuçlarının da 5-9 Ocak tarihlerinde açıklanması bekleniyor.