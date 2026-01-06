KPSS 2025/2 tercih sonuçları sorgulama ekranı: KPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından alınan KPSS 2025/2 tercih işlemlerinin ardından, tercihlerini tamamlayan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Kamuda P1, P2 ve P3 puanına göre göre tercihlerini yapan adaylar, boş bulunan pozisyonlara yerleşmeyi umut ediyor. İşte KPSS 2025/2 tercih sonuçları için beklenen tarih.